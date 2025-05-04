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Дома с террасой в Ogres novads, Латвия

Ogresgala pagasts
20
Keipenes pagasts
3
7 объектов найдено
Дом 5 комнат в Ogresgala pagasts, Латвия
Дом 5 комнат
Ogresgala pagasts, Латвия
Число комнат 5
Площадь 328 м²
Этаж 3/3
Продаем просторный, качественно построенный дом в Марупе. На расстоянии 5 мин. пешком распол…
$603,313
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Дом 6 комнат в Ogresgala pagasts, Латвия
Дом 6 комнат
Ogresgala pagasts, Латвия
Число комнат 6
Площадь 350 м²
Количество этажей 3
Продаётся просторный дом в тихом центре Бабите. Дом расположен рядом с лесом.Дом с 5 комната…
$236,388
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Дом 4 комнаты в Ogresgala pagasts, Латвия
Дом 4 комнаты
Ogresgala pagasts, Латвия
Число комнат 4
Площадь 230 м²
Предлагаем на продажу современный частный дом. Дом расположен в дюнной зоне, на закрытой тер…
$867,572
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Дом в Ogresgala pagasts, Латвия
Дом
Ogresgala pagasts, Латвия
Площадь 1 000 м²
Этаж 2/2
Обьект расположен в загородной резиденции рижан, самом элитном пригороде Риги с престижной п…
$777,262
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Дом 5 комнат в Ogresgala pagasts, Латвия
Дом 5 комнат
Ogresgala pagasts, Латвия
Число комнат 5
Площадь 280 м²
Этаж 3/3
Предлагаем уютный рядный дом в тихом районе Юрмалы.Дом просторный и светлый , 5 комнат, обща…
$597,877
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Дом в Ogresgala pagasts, Латвия
Дом
Ogresgala pagasts, Латвия
Площадь 186 м²
Компактный дом 186 кв.м.в Балтезерсе на первой линии.1 этаж-просторная гостинная со столовой…
$597,877
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Дом 4 комнаты в Ogresgala pagasts, Латвия
Дом 4 комнаты
Ogresgala pagasts, Латвия
Число комнат 4
Площадь 155 м²
Этаж 20/20
Уникальная квартира – пентхаус на последнем этаже 20-этажного жилого и бизнес-здания в стиле…
$763,949
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Параметры недвижимости в Ogres novads, Латвия

с гаражом
с видом на море
с видом на озеро
Недорогая
Элитная
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