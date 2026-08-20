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Квартиры в Ogres novads, Латвия

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Огре
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Ogresgala pagasts
3
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10 объектов найдено
Квартира 6 комнат в Огре, Латвия
Квартира 6 комнат
Огре, Латвия
Число комнат 6
Площадь 190 м²
Предлагается красивая и просторная квартира с историческим духом в роскошном югендстильном д…
$508,537
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Metropolis Group
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Квартира 4 комнаты в Икшкиле, Латвия
Квартира 4 комнаты
Икшкиле, Латвия
Число комнат 4
Площадь 123 м²
Этаж 7/7
На улице Гану 6 (рядом с улицей Стрелниеку) на 7-м этаже фасадного дома с лифтом я могу пред…
$210,123
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Квартира в Ogresgala pagasts, Латвия
Квартира
Ogresgala pagasts, Латвия
Инвестиционный объект.
$1,21 млн
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Квартира 3 комнаты в Огре, Латвия
Квартира 3 комнаты
Огре, Латвия
Число комнат 3
Площадь 95 м²
Этаж 3/3
Новый жилой комплекс “Элегия” состоит из трех отдельных домов, которые объединены в одном ко…
$477,680
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Квартира 3 комнаты в Огре, Латвия
Квартира 3 комнаты
Огре, Латвия
Число комнат 3
Площадь 98 м²
Этаж 2/3
Новый жилой комплекс “Элегия” состоит из трех отдельных домов, которые объединены в одном ко…
$357,209
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Квартира 2 комнаты в Ogresgala pagasts, Латвия
Квартира 2 комнаты
Ogresgala pagasts, Латвия
Число комнат 2
Площадь 89 м²
Этаж 1/3
Элитный Клубный дом в Юрмале, Egļu iela 6 – “OSOБНЯК”Площади апартаментов от 53.7 до 158.4 м…
$299,425
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TekceTekce
Квартира 4 комнаты в Лиелварде, Латвия
Квартира 4 комнаты
Лиелварде, Латвия
Число комнат 4
Площадь 136 м²
Этаж 2/3
Продаётся 4 коминатная оборудованная квартира на 1 линии с видом на море и сосновый лес. Вел…
$420,246
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Квартира 3 комнаты в Икшкиле, Латвия
Квартира 3 комнаты
Икшкиле, Латвия
Число комнат 3
Площадь 113 м²
Этаж 4/6
Современная квартира с балконом в самом центре Риги – на улице Сколас 20а, в доме после рено…
$367,715
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Квартира 4 комнаты в Огре, Латвия
Квартира 4 комнаты
Огре, Латвия
Число комнат 4
Площадь 110 м²
Этаж 2/3
Новый жилой комплекс “Элегия” состоит из трех отдельных домов, которые объединены в одном ко…
$507,584
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Квартира 1 комната в Ogresgala pagasts, Латвия
Квартира 1 комната
Ogresgala pagasts, Латвия
Число комнат 1
Площадь 26 м²
Этаж 2/2
Уникальный проект с большой закрытой , зелёной территорией, со своим яблоневым садом. Планир…
$54,632
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Параметры недвижимости в Ogres novads, Латвия

Недорогая
Элитная
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