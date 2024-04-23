  1. Realting.com
Бизнес-центр ул. Персес, 2а

Рига, Латвия
от
$9,350
;
9
ID: 33939
ID новостройки на Realting
In CRM: 1539
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 25.02.2026

Местонахождение

  • Страна
    Латвия
  • Город
    Рига

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2023

О комплексе

Офисное здание класса А в центре Риги. Сертификация BREEAM уровня Excellent (высший стандарт энергоэффективности и устойчивости). Зарядка для электромобилей и велопарковки. Просторный, благоустроенный внутренний двор. Просторные помещения с высотой потолков от 2,76 м до 4,08 м. Широкие балконы и террасы площадью от 29,4 м² до 188,1 м². Независимые вентиляционные установки для каждой группы помещений.

Местонахождение на карте

Рига, Латвия
Образование

Актуальные новости в Латвии
Что происходит на рынке недвижимости Латвии. Интервью с экспертом
23.04.2024
Что происходит на рынке недвижимости Латвии. Интервью с экспертом
Сколько стоит земля в Латвии? Подборка домов с участками «под ключ»
16.02.2023
Сколько стоит земля в Латвии? Подборка домов с участками «под ключ»
Переехать в Латвию стало проще: открыт прием заявок на визы для удаленных работников
09.06.2022
Переехать в Латвию стало проще: открыт прием заявок на визы для удаленных работников
В центре Риги за €109,000 продается двухкомнатная квартира. Почему это очень выгодный вариант?
19.01.2022
В центре Риги за €109,000 продается двухкомнатная квартира. Почему это очень выгодный вариант?
Премьер-министр Латвии призывает отменить выдачу ВНЖ за инвестиции в недвижимость
25.03.2021
Премьер-министр Латвии призывает отменить выдачу ВНЖ за инвестиции в недвижимость
