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Жильё в Mores pagasts, Латвия

1 объект найдено
Дом 3 комнаты в Mores pagasts, Латвия
Дом 3 комнаты
Mores pagasts, Латвия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 115 м²
Этаж 2/2
Это древнее каменное здание уже претерпело множество усовершенствований и реставраций. Истор…
$94,942
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Параметры недвижимости в Mores pagasts, Латвия

Недорогая
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