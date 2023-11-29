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Земельные участки в Мадонский край, Латвия

3 объекта найдено
Земельные участки в laudona, Латвия
Земельные участки
laudona, Латвия
Площадь 77 400 м²
Общая площадь участка месторождения дериговых ископаемых pardod «СИТЕЧКИ» 7.74 га, в том чис…
€175,000
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Земельные участки в Мадонский край, Латвия
Земельные участки
Мадонский край, Латвия
Площадь 31 000 м²
Продам дом в эксклюзивном районе Гaйзинькалнс у озера Виешура, недалеко от горы Лидо. В дом…
€150,000
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Земельные участки в Stalidzani, Латвия
Земельные участки
Stalidzani, Латвия
Предлагаем земельный участок на первой линии от моря в ДубултыВозможно строительство 2-х нез…
€400,000
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