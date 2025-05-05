Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Латвия
  3. Limbazu novads
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Терраса

Квартиры с террасой в Limbazu novads, Латвия

Vidrizu pagasts
6
Квартира Удалить
Очистить
1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Лимбажи, Латвия
Квартира 2 комнаты
Лимбажи, Латвия
Число комнат 2
Площадь 40 м²
Этаж 5/5
Pайон Дрейлини находится в восточной части Риги и граничит с районами Плявниеки, Пурвциемс, …
$71,442
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Limbazu novads, Латвия

с видом на озеро
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти