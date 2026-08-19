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Квартиры в Limbazu novads, Латвия

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Vidrizu pagasts
8
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11 объектов найдено
Квартира 4 комнаты в Vidrizi, Латвия
Квартира 4 комнаты
Vidrizi, Латвия
Число комнат 4
Площадь 219 м²
Этаж 1/2
Предлагаем просторную квартиру в ренновированном доме, входящего в состав нового проекта в Ю…
$715,637
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Квартира 4 комнаты в Vidrizi, Латвия
Квартира 4 комнаты
Vidrizi, Латвия
Число комнат 4
Площадь 186 м²
Этаж 2/7
Предлагаем приобрести шикарную квартиру в уникальном проекте HOFT (House Of the Flying Trees…
$915,692
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Квартира 5 комнат в Vidrizi, Латвия
Квартира 5 комнат
Vidrizi, Латвия
Число комнат 5
Площадь 262 м²
Этаж 2/2
Предлагаем шикарный пентхаус с террасой в ренновированном доме, входящего в состав нового пр…
$842,605
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Квартира 4 комнаты в Айнажи, Латвия
Квартира 4 комнаты
Айнажи, Латвия
Число комнат 4
Площадь 149 м²
Этаж 5/6
Предлагаем квартиру на улице Кр. Валдемара, 73. 149 кв.м., из них жилая 131 кв.м.  большой, …
$273,160
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Квартира 4 комнаты в Vidrizi, Латвия
Квартира 4 комнаты
Vidrizi, Латвия
Число комнат 4
Площадь 123 м²
Этаж 2/7
Проект HOFT расположен на благоустроенной террито- рии площадью 1212 квадратных метра. Прое…
$438,296
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Квартира 9 комнат в Vidrizi, Латвия
Квартира 9 комнат
Vidrizi, Латвия
Число комнат 9
Площадь 371 м²
Этаж 5/7
Проект HOFT расположен на благоустроенной террито- рии площадью 1212 квадратных метра. Прое…
$2,26 млн
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LDV InvestLDV Invest
Квартира 3 комнаты в Vidrizi, Латвия
Квартира 3 комнаты
Vidrizi, Латвия
Число комнат 3
Площадь 82 м²
Этаж 2/7
Проект HOFT расположен на благоустроенной террито- рии площадью 1212 квадратных метра. Прое…
$293,269
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Квартира 8 комнат в Vidrizi, Латвия
Квартира 8 комнат
Vidrizi, Латвия
Число комнат 8
Площадь 298 м²
Этаж 7/7
Проект HOFT расположен на благоустроенной террито- рии площадью 1212 квадратных метра. Прое…
$1,78 млн
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Квартира 2 комнаты в Лимбажи, Латвия
Квартира 2 комнаты
Лимбажи, Латвия
Число комнат 2
Площадь 40 м²
Этаж 5/5
Pайон Дрейлини находится в восточной части Риги и граничит с районами Плявниеки, Пурвциемс, …
$71,442
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Квартира 5 комнат в Айнажи, Латвия
Квартира 5 комнат
Айнажи, Латвия
Число комнат 5
Площадь 135 м²
Этаж 5/6
Двухуровневая квартира на улице Кр. Валдемара 71. 5 комнат., 135 кв.м. плюс терраса, газовое…
$303,628
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Квартира 5 комнат в Vidrizi, Латвия
Квартира 5 комнат
Vidrizi, Латвия
Число комнат 5
Площадь 189 м²
Этаж 5/7
Проект HOFT расположен на благоустроенной террито- рии площадью 1212 квадратных метра. Прое…
$1,14 млн
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Параметры недвижимости в Limbazu novads, Латвия

с террасой
Недорогая
Элитная
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