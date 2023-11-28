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Квартиры в Лимбажский край, Латвия

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6 объектов найдено
Квартира 2 комнаты с террасой в Лимбажи, Латвия
Квартира 2 комнаты с террасой
Лимбажи, Латвия
Комнаты 2
Площадь 40 м²
Этаж 5/5
Pайон Дрейлини находится в восточной части Риги и граничит с районами Плявниеки, Пурвциемс, …
€68,000
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Квартира 9 комнат с двором в Vidrizi, Латвия
Квартира 9 комнат с двором
Vidrizi, Латвия
Комнаты 9
Площадь 371 м²
Этаж 5/7
Проект HOFT расположен на благоустроенной террито- рии площадью 1212 квадратных метра. Прое…
€2,15 млн
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Квартира 5 комнат с двором в Vidrizi, Латвия
Квартира 5 комнат с двором
Vidrizi, Латвия
Комнаты 5
Площадь 189 м²
Этаж 5/7
Проект HOFT расположен на благоустроенной террито- рии площадью 1212 квадратных метра. П…
€1,08 млн
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Квартира 8 комнат с двором в Vidrizi, Латвия
Квартира 8 комнат с двором
Vidrizi, Латвия
Комнаты 8
Площадь 298 м²
Этаж 7/7
Проект HOFT расположен на благоустроенной террито- рии площадью 1212 квадратных метра. П…
€1,69 млн
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Квартира 3 комнаты с двором в Vidrizi, Латвия
Квартира 3 комнаты с двором
Vidrizi, Латвия
Комнаты 3
Площадь 82 м²
Этаж 2/7
Проект HOFT расположен на благоустроенной террито- рии площадью 1212 квадратных метра. П…
€279,140
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Квартира 4 комнаты с двором в Vidrizi, Латвия
Квартира 4 комнаты с двором
Vidrizi, Латвия
Комнаты 4
Площадь 123 м²
Этаж 2/7
Проект HOFT расположен на благоустроенной террито- рии площадью 1212 квадратных метра. Прое…
€417,180
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Параметры недвижимости в Лимбажский край, Латвия

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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