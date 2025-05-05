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Квартиры возле озера в Limbazu novads, Латвия

Vidrizu pagasts
6
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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Birini, Латвия
Квартира 2 комнаты
Birini, Латвия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Этаж 1/1
Квартира в старом каменном доме возле дворцового парка Бирини. Спокойное место вдали от горо…
$33,963
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Международное агентство недвижимости Habita
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Параметры недвижимости в Limbazu novads, Латвия

с террасой
Недорогая
Элитная
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