Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Латвия
  3. Лиелварде
  4. Жилая
  5. Коттедж

Коттеджи в Лиелварде, Латвия

Коттедж Удалить
Очистить
1 объект найдено
Коттедж 2 комнаты в Лиелварде, Латвия
Коттедж 2 комнаты
Лиелварде, Латвия
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 30 м²
Этаж 1/1
Продается недостроенный садовый домик в Лиелварде.Только что проложена новая асфальтированна…
$24,828
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти

© 2018 - 2025 Realting.com

Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов