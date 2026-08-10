Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Латвия
  3. Лиелварде
  4. Жилая

Жилье в Лиелварде, Латвия

;
1 объект найдено
Квартира 4 комнаты в Лиелварде, Латвия
Квартира 4 комнаты
Лиелварде, Латвия
Число комнат 4
Площадь 136 м²
Этаж 2/3
Продаётся 4 коминатная оборудованная квартира на 1 линии с видом на море и сосновый лес. Вел…
$420,246
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти