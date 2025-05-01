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Квартиры с гаражом в Юрмале, Латвия

однокомнатные
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22 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Юрмала, Латвия
Квартира 3 комнаты
Юрмала, Латвия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
3-комн. апартаменты в новом проекте Amber Rezidence в Jaundubulti! Проект Amber Rezidenc…
$224,986
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Квартира 3 комнаты в Юрмала, Латвия
Квартира 3 комнаты
Юрмала, Латвия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Современные апартаменты класса A+ у моря! Новые апартаменты в проекте Villa Astor, соврем…
$280,008
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Квартира 5 комнат в Юрмала, Латвия
Квартира 5 комнат
Юрмала, Латвия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 267 м²
Роскошные апартаменты в жилом комплексе на берегу реки Лиелупе. Продаётся просторная и св…
$899,231
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Квартира 4 комнаты в Юрмала, Латвия
Квартира 4 комнаты
Юрмала, Латвия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 242 м²
На продажу доступна двухуровневые апартаменты на первой береговой линии в Дубулты! Место:…
$940,008
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Квартира 2 комнаты в Юрмала, Латвия
Квартира 2 комнаты
Юрмала, Латвия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Продаётся 2х-комнатная квартира в 150м от моря Описание: - “Дом композиторов” был постро…
$186,869
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Квартира 3 комнаты в Юрмала, Латвия
Квартира 3 комнаты
Юрмала, Латвия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Современные апартаменты класса A+ у моря! Новые апартаменты в проекте Villa Astor, соврем…
$266,814
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Квартира 3 комнаты в Юрмала, Латвия
Квартира 3 комнаты
Юрмала, Латвия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 109 м²
Просторная 3-комнатная квартира в центре Булдури Это самый уютный, тихий, зеленый район Юрм…
$283,135
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Квартира 5 комнат в Юрмала, Латвия
Квартира 5 комнат
Юрмала, Латвия
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 145 м²
В продаже двухуровневая квартира с участком в эксклюзивном проекте “Tennis Club 12”, располо…
$475,667
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Квартира 3 комнаты в Юрмала, Латвия
Квартира 3 комнаты
Юрмала, Латвия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Продается 3-комнатная квартира в прекрасном расположении между рекой и морем. Описание: …
$372,606
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Квартира 3 комнаты в Юрмала, Латвия
Квартира 3 комнаты
Юрмала, Латвия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 87 м²
В продаже квартира в эксклюзивном проекте “Tennis Club 12”, расположенном в самом центре Лие…
$362,413
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Квартира 4 комнаты в Юрмала, Латвия
Квартира 4 комнаты
Юрмала, Латвия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 156 м²
Апартаменты у моря в проекте «Kapteiņu klubs», с террасой и своим земельным участком - в Дзи…
$1,08 млн
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Квартира 2 комнаты в Юрмала, Латвия
Квартира 2 комнаты
Юрмала, Латвия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
Продается красивая, уютная 2-комнатная квартира в добротном, капитальном доме в 150м от моря…
$254,822
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Квартира 4 комнаты в Юрмала, Латвия
Квартира 4 комнаты
Юрмала, Латвия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 154 м²
Четырехкомнатная квартира в 100 м от моря в центре Дзинтари! SUN TERRACES - это современный…
$702,175
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Квартира 4 комнаты в Юрмала, Латвия
Квартира 4 комнаты
Юрмала, Латвия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 236 м²
Апартаменты люкс с видом на море в проекте «Kapteiņu klubs» - в Дзинтари! Описание: -Про…
$962,659
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Квартира 3 комнаты в Юрмала, Латвия
Квартира 3 комнаты
Юрмала, Латвия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 163 м²
Апартаменты люкс с видом на море в проекте «Kapteiņu klubs» - в Дзинтари! Описание: -Про…
$962,659
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Квартира 4 комнаты в Юрмала, Латвия
Квартира 4 комнаты
Юрмала, Латвия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 132 м²
ВЫГОДНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ! КУХНЯ В ПОДАРОК! Просторные апартаменты в роскошной высотке рядом с…
$351,087
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Квартира 3 комнаты в Юрмала, Латвия
Квартира 3 комнаты
Юрмала, Латвия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Современные апартаменты класса A+ у моря! Новые апартаменты в проекте Villa Astor, соврем…
$255,029
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Квартира 3 комнаты в Юрмала, Латвия
Квартира 3 комнаты
Юрмала, Латвия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Современные апартаменты класса A+ у моря! Новые апартаменты в проекте Villa Astor, соврем…
$249,590
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Квартира 3 комнаты в Юрмала, Латвия
Квартира 3 комнаты
Юрмала, Латвия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 175 м²
Апартаменты в эксклюзивном проекте у моря в Юрмале! О проекте: - комлекс зданий состоит из…
$419,040
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Квартира 3 комнаты в Юрмала, Латвия
Квартира 3 комнаты
Юрмала, Латвия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Современные апартаменты класса A+ у моря! Новые апартаменты в проекте Villa Astor, соврем…
$249,590
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Квартира 3 комнаты в Юрмала, Латвия
Квартира 3 комнаты
Юрмала, Латвия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 136 м²
Современная квартира с просторной террасой на 1 этаже. Продаётся трёхкомнатная квартира с х…
$249,159
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Квартира 3 комнаты в Юрмала, Латвия
Квартира 3 комнаты
Юрмала, Латвия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Современные апартаменты класса A+ у моря! Новые апартаменты в проекте Villa Astor, соврем…
$266,814
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Параметры недвижимости в Юрмале, Латвия

с террасой
с видом на море
Недорогая
Элитная
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