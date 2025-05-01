Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Латвия
  3. Юрмала
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Терраса

Квартиры с террасой в Юрмале, Латвия

однокомнатные
54
двухкомнатные
87
трехкомнатные
52
четырехкомнатные
5
Квартира Удалить
Очистить
46 объектов найдено
Квартира 4 комнаты в Юрмала, Латвия
Квартира 4 комнаты
Юрмала, Латвия
Число комнат 4
Площадь 168 м²
Этаж 5/8
Предлагаем на продажу просторную квартиру в новом проекте Парк Хаус. Это дом в самом сердц…
$565,763
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Юрмала, Латвия
Квартира 3 комнаты
Юрмала, Латвия
Число комнат 3
Площадь 126 м²
Этаж 2/3
Предлагаем приобрести эксклюзивные апартаменты в новом проекте в Юрмале на проспекте Дзинатр…
$684,385
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Юрмала, Латвия
Квартира 3 комнаты
Юрмала, Латвия
Число комнат 3
Площадь 119 м²
Этаж 1/3
Эксклюзивная трехкомнатная квартира на первом этаже с отдельным выходом во двор, общей площа…
$587,523
Оставить заявку
Квартира 5 комнат в Юрмала, Латвия
Квартира 5 комнат
Юрмала, Латвия
Число комнат 5
Площадь 226 м²
Этаж 3/4
Продаем просторную квартиру элитного класса в самом престижном проекте Юрмалы - LEGEND. Прое…
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Юрмала, Латвия
Квартира 4 комнаты
Юрмала, Латвия
Число комнат 4
Площадь 152 м²
Этаж 3/4
Предлагаем на продажу квартиру в новом проекте в самом сердце Юрмалы около парка и взморья. …
$953,492
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Юрмала, Латвия
Квартира 4 комнаты
Юрмала, Латвия
Число комнат 4
Площадь 140 м²
Этаж 3/4
Предлагаем на продажу просторную квартиру в новом проекте в самом сердце Юрмалы, буквально в…
$1,47 млн
Оставить заявку
Квартира 5 комнат в Юрмала, Латвия
Квартира 5 комнат
Юрмала, Латвия
Число комнат 5
Площадь 178 м²
Этаж 4/4
Villa Al Mare — новый жилой комплекс класса ";люкс"; на территории престижного района города…
$1,57 млн
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Юрмала, Латвия
Квартира 3 комнаты
Юрмала, Латвия
Число комнат 3
Площадь 140 м²
Этаж 2/4
Новые роскошные апартаменты с видом на море в Юрмале. Стильный дизайн, высокие потолки, прос…
$712,538
Оставить заявку
Квартира 6 комнат в Юрмала, Латвия
Квартира 6 комнат
Юрмала, Латвия
Число комнат 6
Этаж 4/4
Villa Al Mare — новый жилой комплекс класса ''люкс'' на территории престижного района города…
$1,26 млн
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Юрмала, Латвия
Квартира 3 комнаты
Юрмала, Латвия
Число комнат 3
Площадь 250 м²
Этаж 24/24
Пентхаус в проекте "Solaris".Единственная квартира на этаже. Окна гостиной выходят на три ст…
$512,125
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Юрмала, Латвия
Квартира 4 комнаты
Юрмала, Латвия
Число комнат 4
Площадь 285 м²
Этаж 4/4
Предлагаем на продажу апартаменты в новом эксклюзивном жилом проекте в дюнной зоне в Юрмале,…
$567,215
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Юрмала, Латвия
Квартира 4 комнаты
Юрмала, Латвия
Число комнат 4
Площадь 268 м²
Этаж 2/2
Предлагаем шикарный пентхаус с террасой в р еконструированном историческом особняке, входяще…
$717,453
Оставить заявку
Квартира 6 комнат в Юрмала, Латвия
Квартира 6 комнат
Юрмала, Латвия
Число комнат 6
Площадь 263 м²
Этаж 2/4
Предлагаем на продажу просторную квартиру в новом проекте в самом сердце Юрмалы около парка …
$900,106
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Юрмала, Латвия
Квартира 3 комнаты
Юрмала, Латвия
Число комнат 3
Площадь 115 м²
Этаж 3/4
Новый проект в самом сердце Юрмалы, всего в нескольких шагах от моря, улицы Йомас, Концертн…
$367,715
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Юрмала, Латвия
Квартира 4 комнаты
Юрмала, Латвия
Число комнат 4
Площадь 180 м²
Этаж 2/3
Предлагаем на продажу просторную 4‑комнатную квартиру с серой отделкой в Юрмале, Дзинтари на…
$1,03 млн
Оставить заявку
Квартира 5 комнат в Юрмала, Латвия
Квартира 5 комнат
Юрмала, Латвия
Число комнат 5
Площадь 265 м²
Этаж 1/3
Предлагаем на продажу уникальную дизайнерскую квартиру в одном из трех домов элитного компле…
$2,22 млн
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Юрмала, Латвия
Квартира 3 комнаты
Юрмала, Латвия
Число комнат 3
Площадь 118 м²
Этаж 1/4
Выберите апартаменты по вкусу на одном из четырех этажей многоквартирного комплекса Park Res…
$357,209
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Юрмала, Латвия
Квартира 3 комнаты
Юрмала, Латвия
Число комнат 3
Площадь 149 м²
Этаж 3/4
Откройте для себя эксклюзивный стиль жизни в этой роскошной квартире, расположенной в прести…
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Юрмала, Латвия
Квартира 3 комнаты
Юрмала, Латвия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 148 м²
Этаж 2/4
Продается абсолютно новая роскошная квартира с 2 спальнями в клубном доме в Юрмале, Булдури.…
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Юрмала, Латвия
Квартира 3 комнаты
Юрмала, Латвия
Число комнат 3
Площадь 155 м²
Этаж 4/4
Предлагаем на продажу квартиру в новом проекте в самом сердце Юрмалы около парка и взморья. …
$512,125
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Юрмала, Латвия
Квартира 4 комнаты
Юрмала, Латвия
Число комнат 4
Площадь 170 м²
Этаж 3/4
Близость с природой, комфорт, приватность и умиротворение – вот отличительные черты этой нед…
$706,582
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Юрмала, Латвия
Квартира 3 комнаты
Юрмала, Латвия
Число комнат 3
Площадь 154 м²
Этаж 3/3
Продаются апартаменты в двух минутах ходьбы до пляжа в новом проекте в Дубулты. Апартаменты …
$267,907
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Юрмала, Латвия
Квартира 3 комнаты
Юрмала, Латвия
Число комнат 3
Площадь 190 м²
Этаж 4/11
Предлагаем на продажу просторную 3-комнатную квартиру с двумя спальнями с ремонтом на 4-этаж…
$643,964
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Юрмала, Латвия
Квартира 3 комнаты
Юрмала, Латвия
Число комнат 3
Площадь 122 м²
Этаж 2/4
3-комнатная квартира общей площадью 118 кв. м. Включает в себя гостиную, две спальни, два са…
$378,222
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Юрмала, Латвия
Квартира 3 комнаты
Юрмала, Латвия
Число комнат 3
Площадь 190 м²
Этаж 3/11
Предлагаем к покупке просторную и обустроенную трёхкомнатную квартиру с видом в сторону моря…
$649,297
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Юрмала, Латвия
Квартира 4 комнаты
Юрмала, Латвия
Число комнат 4
Площадь 124 м²
Этаж 1/3
Предлагаем на продажу квартиру в центре Юрмалы. Проект находится в Дзинтари, в непосредствен…
$608,916
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Юрмала, Латвия
Квартира 3 комнаты
Юрмала, Латвия
Число комнат 3
Площадь 158 м²
Этаж 2/3
Проект Sun Terraces расположен в самом сердце Юрмалы- в 2 минутах ходьбы от моря и ресторана…
$503,245
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Юрмала, Латвия
Квартира 3 комнаты
Юрмала, Латвия
Число комнат 3
Площадь 158 м²
Этаж 2/3
Продаётся просторная 3-х комнатная квартира в новом жилом комплексе FREGAT в Юрмале, на прос…
$601,667
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Юрмала, Латвия
Квартира 4 комнаты
Юрмала, Латвия
Число комнат 4
Площадь 140 м²
Этаж 3/3
Продаётся просторная 4-х комнатная квартира в новом жилом комплексе CLUB 10 в престижном гор…
$748,281
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Юрмала, Латвия
Квартира 3 комнаты
Юрмала, Латвия
Число комнат 3
Площадь 203 м²
Этаж 6/7
Продаем эксклюзивный пентхаус в элитном доме закрытого типа на первой линии в Юрмале в Дзинт…
Цена по запросу
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Юрмале, Латвия

с гаражом
с видом на море
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти