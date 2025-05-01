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Квартиры с видом на море в Юрмале, Латвия

однокомнатные
54
двухкомнатные
87
трехкомнатные
52
четырехкомнатные
5
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4 объекта найдено
Квартира 5 комнат в Юрмала, Латвия
Квартира 5 комнат
Юрмала, Латвия
Число комнат 5
Площадь 200 м²
Этаж 2/3
Продается двухуровневая квартира - таунхаус - квартира Майори. Дом расположен в дюнной зоне,…
$914,035
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Квартира 3 комнаты в Юрмала, Латвия
Квартира 3 комнаты
Юрмала, Латвия
Число комнат 3
Площадь 125 м²
Этаж 2/4
Продаю апартамент в Юрмале, Асари, на улице Дзимтенес 1. Апартамент находится в новом, экскл…
$451,765
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Квартира 3 комнаты в Юрмала, Латвия
Квартира 3 комнаты
Юрмала, Латвия
Число комнат 3
Площадь 148 м²
Этаж 2/4
Продаю апартамент в Юрмале, Асари, на улице Дзимтенес 1. Апартамент находится в новом, экскл…
$504,295
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Квартира 5 комнат в Юрмала, Латвия
Квартира 5 комнат
Юрмала, Латвия
Число комнат 5
Площадь 233 м²
Этаж 4/4
Предлагаем приобрести квартиру в проекте "Морская симфония". Жилая площадь квартиры – 233 м2…
$1,89 млн
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Параметры недвижимости в Юрмале, Латвия

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