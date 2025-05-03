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Квартиры с террасой в Елгаве, Латвия

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1 объект найдено
Квартира 5 комнат в Елгава, Латвия
Квартира 5 комнат
Елгава, Латвия
Число комнат 5
Площадь 197 м²
Этаж 5/6
Двухуровневая квартира с выходом на крышу дома. Квартира состоит из двух этажей. На первом э…
$978,345
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Параметры недвижимости в Елгаве, Латвия

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