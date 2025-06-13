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Жильё в Grobinas pagasts, Латвия

1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Цимдениеки, Латвия
Квартира 3 комнаты
Цимдениеки, Латвия
Число комнат 3
Площадь 63 м²
Этаж 1/2
$85,877
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Агентство
Tribus Realty
Языки общения
English, Русский, Latviešu
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Параметры недвижимости в Grobinas pagasts, Латвия

Недорогая
Элитная
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