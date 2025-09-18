Показать объекты на карте Показать объекты списком
Дома с гаражом в Cesu novads, Латвия

Drabesu pagasts
7
1 объект найдено
Дом 5 комнат в Amatciems, Латвия
Дом 5 комнат
Amatciems, Латвия
Число комнат 5
Количество спален 3
Площадь 591 м²
К продаже предлагается эксклюзивный трехэтажный дом, с отдельной баней и собственным выходом…
$1,77 млн
