Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Латвия
  3. Ceraukstes pagasts
  4. Жилая

Жилье в Ceraukstes pagasts, Латвия

1 объект найдено
Дом 3 комнаты в Ceraukstes pagasts, Латвия
Дом 3 комнаты
Ceraukstes pagasts, Латвия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 137 м²
Этаж 2/2
Представьте себе, что каждое утро вы просыпаетесь в настоящем доме, окруженном природой, про…
$350,537
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Ceraukstes pagasts, Латвия

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти