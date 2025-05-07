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Дома с гаражом в Carnikavas pagasts, Латвия

1 объект найдено
Дом 4 комнаты в Gauja, Латвия
Дом 4 комнаты
Gauja, Латвия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 264 м²
Продаётся просторный и очень уютный дом в живописном и тихом районе на правом берегу реки Га…
$249,072
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Параметры недвижимости в Carnikavas pagasts, Латвия

с видом на озеро
Недорогая
Элитная
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