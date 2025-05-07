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Дома возле озера в Carnikavas pagasts, Латвия

1 объект найдено
Дом 7 комнат в Carnikavas pagasts, Латвия
Дом 7 комнат
Carnikavas pagasts, Латвия
Число комнат 7
Площадь 350 м²
Количество этажей 2
Продается дом с жилой площадью 300м2., Всего 380м2. в Дзирнезерсе. На участке есть пруд, кот…
$399,234
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Параметры недвижимости в Carnikavas pagasts, Латвия

с гаражом
Недорогая
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