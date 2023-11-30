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Квартиры в adazu novads, Латвия

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4 объекта найдено
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с интернетом в adazu novads, Латвия
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с интернетом
adazu novads, Латвия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Продается трехкомнатная квартира в Джажи, Первая улица, 23. -Общая площадь 74,5м2. - Зем…
€105,000
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Квартира 3 спальни с подведенным электричеством, с водоснабжением, с сигнализацией в adazu novads, Латвия
Квартира 3 спальни с подведенным электричеством, с водоснабжением, с сигнализацией
adazu novads, Латвия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 144 м²
Продаётся новый семейный дом в Адажи. Идеальная инфраструктура, рядом есть все необходимое …
€185,000
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Квартира 4 спальни с подведенным электричеством, с водоснабжением, с Shower в adazu novads, Латвия
Квартира 4 спальни с подведенным электричеством, с водоснабжением, с Shower
adazu novads, Латвия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Продается новый, светлый и просторный семейный дом в Адажи. Идеальная инфраструктура, рядом…
€175,000
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Квартира 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в adazu novads, Латвия
Квартира 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
adazu novads, Латвия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Этаж 1/5
В центре Адажи. Планировка - 3 изолированные комнаты, отдельная кухня, совмещенный санузел, …
€69,000
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English

Параметры недвижимости в adazu novads, Латвия

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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