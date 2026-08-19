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Квартиры в Адажском, Латвия

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Adazi
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6 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Адажи, Латвия
Квартира 3 комнаты
Адажи, Латвия
Число комнат 3
Площадь 88 м²
Этаж 4/4
$178,701
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Агентство
Tribus Realty
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English, Русский, Latviešu
Квартира 2 комнаты в Адажи, Латвия
Квартира 2 комнаты
Адажи, Латвия
Число комнат 2
Площадь 54 м²
Этаж 5/5
$108,077
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Агентство
Tribus Realty
Языки общения
English, Русский, Latviešu
Квартира 9 комнат в Gauja, Латвия
Квартира 9 комнат
Gauja, Латвия
Число комнат 9
Площадь 1 385 м²
Этаж 1/3
Предлагаем на продажу эксклюзивный просторный особняк площадью 1384.10 м2. Дом находится в …
$1,71 млн
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Квартира 3 комнаты в Адажи, Латвия
Квартира 3 комнаты
Адажи, Латвия
Число комнат 3
Площадь 80 м²
Этаж 2/5
$192,574
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Агентство
Tribus Realty
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English, Русский, Latviešu
Квартира 2 комнаты в Carnikavas pagasts, Латвия
Квартира 2 комнаты
Carnikavas pagasts, Латвия
Число комнат 2
Площадь 106 м²
Этаж 5/11
Продаётся шикарная квартира в Юрмале, 50 метров до моря. Площадь квартиры составляет 106 м².…
$346,703
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Квартира 3 комнаты в Адажи, Латвия
Квартира 3 комнаты
Адажи, Латвия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
Этаж 1/4
Просторная и продуманная 3-комнатная квартира в живописном месте у реки ВейупитеЭта квартира…
$135,558
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Riga Real Estate
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English, Русский, Français, Latviešu, Italiano
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Параметры недвижимости в Адажском, Латвия

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