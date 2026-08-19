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Дома в Адажском, Латвия

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Adazi
12
Carnikavas pagasts
10
Adazu pagasts
7
29 объектов найдено
Дом 7 комнат в Carnikavas pagasts, Латвия
Дом 7 комнат
Carnikavas pagasts, Латвия
Число комнат 7
Площадь 290 м²
Количество этажей 2
$913,723
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Tribus Realty
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English, Русский, Latviešu
Дом 4 комнаты в Adazi, Латвия
Дом 4 комнаты
Adazi, Латвия
Число комнат 4
Площадь 108 м²
Этаж 1/1
Рядные дома A-класс энергоэффективности Наружные стены здания утеплены, покрыты штукатуркой…
$290,672
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Дом 1 комната в Gauja, Латвия
Дом 1 комната
Gauja, Латвия
Число комнат 1
Площадь 70 м²
Количество этажей 1
Продаются новые энергоэффективные дома площадью 70–120 м² на просторных участках по 1200 м² …
$147,744
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Дом 4 комнаты в Siguli, Латвия
Дом 4 комнаты
Siguli, Латвия
Число комнат 4
Площадь 170 м²
Этаж 1/2
$247,664
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Агентство
Tribus Realty
Языки общения
English, Русский, Latviešu
Дом 5 комнат в Carnikavas pagasts, Латвия
Дом 5 комнат
Carnikavas pagasts, Латвия
Число комнат 5
Площадь 263 м²
Количество этажей 1
$420,932
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Агентство
Tribus Realty
Языки общения
English, Русский, Latviešu
Дом 4 комнаты в Adazu pagasts, Латвия
Дом 4 комнаты
Adazu pagasts, Латвия
Число комнат 4
Площадь 219 м²
$477,718
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Агентство
Tribus Realty
Языки общения
English, Русский, Latviešu
TekceTekce
Дом в Адажи, Латвия
Дом
Адажи, Латвия
Натуральный бревенчатый дом под Ригой на большом земельном участке с собственным прудом. Соб…
$343,934
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Дом 4 комнаты в Adazi, Латвия
Дом 4 комнаты
Adazi, Латвия
Число комнат 4
Площадь 112 м²
Этаж 2/2
Рядные дома A-класс энергоэффективности Наружные стены здания утеплены, покрыты штукатуркой…
$325,567
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Дом 5 комнат в Adazu pagasts, Латвия
Дом 5 комнат
Adazu pagasts, Латвия
Число комнат 5
Площадь 198 м²
Этаж 1/2
$378,746
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Агентство
Tribus Realty
Языки общения
English, Русский, Latviešu
Дом 4 комнаты в Адажи, Латвия
Дом 4 комнаты
Адажи, Латвия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
Архитектурный проект посёлка «Ādažu vide» включает в себя одноэтажные и двухэтажные здания, …
$305,240
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Агентство
Metropolis Group
Языки общения
English, Русский
Дом 4 комнаты в Адажи, Латвия
Дом 4 комнаты
Адажи, Латвия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Архитектурный проект посёлка «Ādažu vide» включает в себя одноэтажные и двухэтажные здания, …
$270,006
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Агентство
Metropolis Group
Языки общения
English, Русский
Дом 4 комнаты в Adazi, Латвия
Дом 4 комнаты
Adazi, Латвия
Число комнат 4
Площадь 108 м²
Этаж 1/1
Рядные дома A-класс энергоэффективности Наружные стены здания утеплены, покрыты штукатуркой…
$279,041
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Дом 4 комнаты в Adazi, Латвия
Дом 4 комнаты
Adazi, Латвия
Число комнат 4
Площадь 108 м²
Этаж 1/1
Рядные дома A-класс энергоэффективности Наружные стены здания утеплены, покрыты штукатуркой…
$284,857
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Дом 6 комнат в Carnikavas pagasts, Латвия
Дом 6 комнат
Carnikavas pagasts, Латвия
Число комнат 6
Площадь 377 м²
Этаж 2/2
Предлагаем вашему вниманию современный дом с видом на дюны, расположенный в кукортном городе…
$603,412
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Дом 2 комнаты в Gauja, Латвия
Дом 2 комнаты
Gauja, Латвия
Число комнат 2
Площадь 70 м²
Этаж 1
новые энергоэффективные дома площадью 65–120 м² на просторных участках по 1200 м² + одно пар…
$147,744
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Дом 7 комнат в Baltezers, Латвия
Дом 7 комнат
Baltezers, Латвия
Число комнат 7
Площадь 310 м²
Этаж 2/2
Современный, светлый дом с просторным садом. Расположен в тихом районе с выходом к озеру Ба…
$604,840
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Дом 4 комнаты в Adazi, Латвия
Дом 4 комнаты
Adazi, Латвия
Число комнат 4
Площадь 114 м²
Этаж 2/2
Рядные дома A-класс энергоэффективности Наружные стены здания утеплены, покрыты штукатуркой…
$289,625
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Дом 6 комнат в Baltezers, Латвия
Дом 6 комнат
Baltezers, Латвия
Число комнат 6
Площадь 544 м²
Этаж 2/2
Новый, эксклюзивный особняк с видом на озеро Балтезерс. Дорогая дизаинерская отделка, 6 комн…
$692,692
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Дом 2 комнаты в Адажи, Латвия
Дом 2 комнаты
Адажи, Латвия
Число комнат 2
Площадь 67 м²
Этаж 1/1
Продаю солнечную недвижимость Утепленный всесезонный деревянный каркасный дом со всеми удоб…
$133,730
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Дом 4 комнаты в Adazu pagasts, Латвия
Дом 4 комнаты
Adazu pagasts, Латвия
Число комнат 4
Площадь 276 м²
$500,156
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Агентство
Tribus Realty
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English, Русский, Latviešu
Дом 4 комнаты в Adazi, Латвия
Дом 4 комнаты
Adazi, Латвия
Число комнат 4
Площадь 112 м²
Этаж 2/2
Рядные дома A-класс энергоэффективности Наружные стены здания утеплены, покрыты штукатуркой…
$284,857
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Дом 8 комнат в Carnikavas pagasts, Латвия
Дом 8 комнат
Carnikavas pagasts, Латвия
Число комнат 8
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 472 м²
Сдается / Продается уникальный, семейный дом в Царникаве, рядом с морем. Дом идеально по…
$563,736
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Агентство
Metropolis Group
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English, Русский
Дом 4 комнаты в Adazi, Латвия
Дом 4 комнаты
Adazi, Латвия
Число комнат 4
Площадь 109 м²
Этаж 1/2
Рядные дома A-класс энергоэффективности Наружные стены здания утеплены, покрыты штукатуркой…
$267,409
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Дом 5 комнат в Carnikavas pagasts, Латвия
Дом 5 комнат
Carnikavas pagasts, Латвия
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 129 м²
УЮТНЫЙ ДОМ В ГАРЦИЕМСЕ С СОБСТВЕННЫМ ВЫХОДОМ К РЕКЕ. Просторная зелёная территория • Баня •…
$340,591
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Агентство
Metropolis Group
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English, Русский
Дом 4 комнаты в Adazi, Латвия
Дом 4 комнаты
Adazi, Латвия
Число комнат 4
Площадь 108 м²
Этаж 1/1
Рядные дома A-класс энергоэффективности Наружные стены здания утеплены, покрыты штукатуркой…
$290,672
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Дом 8 комнат в Alderi, Латвия
Дом 8 комнат
Alderi, Латвия
Число комнат 8
Площадь 390 м²
Количество этажей 2
Прекрасная недвижимость для конфортабельного проживания в тихом месте Алдеры Адажской волост…
$355,108
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Дом 6 комнат в Baltezers, Латвия
Дом 6 комнат
Baltezers, Латвия
Число комнат 6
Площадь 380 м²
Количество этажей 2
Продается дом в 4 км от Риги, 2 этажа, большие террасы (140 м2) с хорошим видом на окрестнос…
$588,345
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Дом 7 комнат в Carnikavas pagasts, Латвия
Дом 7 комнат
Carnikavas pagasts, Латвия
Число комнат 7
Площадь 350 м²
Количество этажей 2
Продается дом с жилой площадью 300м2., Всего 380м2. в Дзирнезерсе. На участке есть пруд, кот…
$399,234
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Дом 5 комнат в Carnikavas pagasts, Латвия
Дом 5 комнат
Carnikavas pagasts, Латвия
Число комнат 5
Площадь 297 м²
Количество этажей 2
Продается теплый, солнечный дом в приморском природном парке Царникавы. Последняя солнечная …
$325,691
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Параметры недвижимости в Адажском, Латвия

с террасой
с видом на озеро
Недорогая
Элитная
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