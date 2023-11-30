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adazu novads
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Дома в adazu novads, Латвия
Дом
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15 объектов найдено
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Дом 4 спальни с мебелью, с гаражом, с подвалом
adazu novads, Латвия
5
2
142 м²
Продается очень уютный, качественный дом близнец с большой, ухоженной территорией. Планир…
€240,000
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Дом 5 спален с мебелью, с гаражом, с сауной
adazu novads, Латвия
6
4
310 м²
Продается новый и очень уютный семейный дом (310m2) в красивом и престижном месте с обширной…
€580,000
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Дом 4 спальни с мебелью, с гаражом, с подведенным электричеством
adazu novads, Латвия
5
2
242 м²
Предлагается просторный частный дом с удобной планировкой и благоустроенной территорией в за…
€270,000
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Дом 4 спальни с мебелью, с гаражом, с подведенным электричеством
adazu novads, Латвия
5
2
242 м²
Предлагается просторный частный дом с удобной планировкой и благоустроенной территорией в за…
€280,000
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Дом 3 спальни с подведенным электричеством, с газом, с водоснабжением
Podnieki, Латвия
4
2
234 м²
Продается современный одноэтажный дом в элитном поселке Марсили, Балтезерс! Описание до…
€298,000
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Дом 3 спальни с гаражом, с подведенным электричеством, с газом
Podnieki, Латвия
4
2
195 м²
Продаётся новое здание - половина двухквартирного дома с полной отделкой. Конструкция зда…
€255,000
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Дом с подведенным электричеством, с газом, с водоснабжением
adazu novads, Латвия
1 074 м²
Продается Особняк - 4 этажный жилой дом – общей площадью 1074 м2 и земельным участком 1,97 г…
€2,10 млн
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Дом 5 спален
adazu novads, Латвия
8
2
220 м²
Продается новое здание в Адажах. - По проекту на первом этаже предусмотрена планировка: к…
€129,000
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Дом 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
adazu novads, Латвия
5
1
180 м²
1/1
Натуральный бревенчатый дом под Ригой на большом земельном участке с собственным прудом. Соб…
€394,800
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
Дом 8 комнат
Podnieki, Латвия
8
390 м²
2
Прекрасная недвижимость для конфортабельного проживания в тихом месте Алдеры Адажской волост…
€338,000
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Дом 5 комнат с парковкой, с балконом, с террасой
adazu novads, Латвия
5
250 м²
2/2
Продаем половинку дома-двойника в тихом поселке Бривкалны, расположенном на берегу озера в д…
€330,000
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Дом 7 комнат с парковкой, с балконом, с террасой
adazu novads, Латвия
7
290 м²
Продаётся большой, дом в Адажи, построенный в 2006 году из качественных материалов. Красивое…
€490,000
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Дом 7 комнат с парковкой, с балконом, с террасой
Podnieki, Латвия
7
423 м²
Элегантный особняк в экологически чистом пригороде Риги, в новом поселке бизнес-класса "Mars…
€460,000
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Дом 6 комнат с парковкой, с балконом, с террасой
adazu novads, Латвия
6
544 м²
2/2
Новый, эксклюзивный особняк с видом на озеро Балтезерс. Дорогая дизаинерская отделка, 6 комн…
€590,000
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Дом 6 комнат с Spalni
adazu novads, Латвия
6
380 м²
2
Продается дом в 4 км от Риги, 2 этажа, большие террасы (140 м2) с хорошим видом на окрестнос…
€560,000
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Параметры недвижимости в adazu novads, Латвия
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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