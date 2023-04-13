Купить земельный участок в Черногории

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Черногория
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1 263 объекта найдено
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Земельные участки
Загора, Черногория
€ 165,000
На продажу участок рядом с пляжем Трстено и Плоче, площадью 4499м2. На этом красивом участке…
Земельные участки
Никшич, Черногория
435 065 м²
€ 650,000
Большой земельный участок 435065 м2, на Крново. Он состоит из 116872 м2 леса, 121832 м2 луга…
Земельные участки
Жабляк, Черногория
€ 11,200
Земля вблизи Жабляка Земельный участок со всеми коммуникациями. Площадь участка 400м2. До …
Земельные участки
Velje Duboko, Черногория
842 м²
€ 380,000
NUM 5166 Земля на продажу в Подгорице. Участок имеет площадь 842 м2, на которой нарисовано з…
Земельные участки
Velje Duboko, Черногория
842 м²
€ 380,000
Земля на продажу в Подгорице. Участок площадью 842 м2, на котором построено здание общей жил…
Земельные участки
Колашин, Черногория
€ 45,000
УЧАСТОК НЕДАЛЕКО от ЦЕНТРА В КОЛАШИНЕ Цена 45000 евро. Участок (360м2) находится в 500 мет…
Земельные участки
Komarno, Черногория
€ 27,000
Участок расположен на полпути между Вирпазаром и Риекой Црноевича, район Чуковичи Площадь …
Земельные участки
Бар, Черногория
4 009 м²
€ 1,263,000
Большой участок с планировкой на главной дороге Место: Бар Этот большой участок имеет планир…
Земельные участки
Тиват, Черногория
€ 150,000
Урбанизированный участок с панорамным видом на Тиватский залив. Знаменитый жилой комплекс По…
Земельные участки
Markovichi, Черногория
€ 145,000
Земельный участок расположен в 6 км от Будвы на склоне горы в поселке Марковичи. …
Земельные участки
Черногория, Черногория
€ 224,500
Код объекта - 4.25.15.11334Урбанизированный участок c видом на море в Заградже, Бар Характе…
Земельные участки
Тиват, Черногория
€ 150,000
Урбанизированный участок с панорамным видом на Тиватский залив. Знаменитый жилой комплекс По…
Земельные участки
Будва, Черногория
€ 145,000
Земельный участок расположен в 6 км от Будвы на склоне горы в поселке Марковичи. …
Земельные участки
Бар, Черногория
72 901 м²
€ 538,000
Большой участок земли на холме над Добрыми Водами, Велье село. Земля состоит из одного больш…
Земельные участки
Черногория, Черногория
52 м²
€ 90,000
Код объекта - 1.30.15.11327Урбанизированный участок в центре Петроваца с объектом. Площадь 4…
Земельные участки
Черногория, Черногория
€ 180,000
Код объекта - 9.25.15.11319Продается земельный участок со старым домом (под снос) в районе з…
Земельные участки
Черногория, Черногория
660 м²
€ 110,000
Код объекта - 2.25.15.11304Урбанизированный участок в Добрых Водах. Площадь участка 660м2. П…
Земельные участки
Черногория, Черногория
800 м²
€ 110,000
Код объекта - 2.25.15.11305Урбанизированный участок в Белиши, город Бар. Площадь участка 800м2
Земельные участки
Сустас, Черногория
11 813 м²
Цена по запросу
Участок расположен в отличном месте на первой линии к морю в небольшой рыбацкой деревне Биго…
Земельные участки
Kuljace, Черногория
5 028 м²
Цена по запросу
NUM 5182 Участок на продажу в Кульжаце. Отличная возможность для инвесторов, которые хотят р…
Земельные участки
Черногория, Черногория
€ 85,000
Код объекта - 2.25.15.11257Участок под застройку в Добрых Водах. Панорамный вид на море. Дор…
Земельные участки
Черногория, Черногория
€ 200,000
Земельные участки
Тиват, Черногория
€ 450,000
Продается урбанизированный участок в Тивате с живописным панорамным видом, в том числе на По…
Земельные участки
Радановичи, Черногория
€ 160,000
Предлагаем на продажу урбанизированный участок площадью 1733 кв метра, расположенный в…
Земельные участки
Черногория, Черногория
4 180 м²
€ 1,505,000
Площадь: 4180м2 Вода, канализация, электричество: Поблизости Допустимая этажность: G+P+4 Г+П…
Земельные участки
Черногория, Черногория
€ 12,000
Код объекта - 8.25.15.11240 Земельный участок под строительство монтажного дома в Сутомор…
Земельные участки
Негуши, Черногория
74 м²
€ 250,000
Код объекта - 1.26.15.11238Земельный участок в национальном парке ЛовченЛокация: КукПлощадь …
Земельные участки
Негуши, Черногория
€ 290,000
Код объекта - 1.27.15.11239Земельный участок в Негуши.Площадь участка 1294 м2Тип земельного …
Земельные участки
Цетинье, Черногория
60 м²
€ 965,000
Код объекта - 1.26.15.11237Земельный участок в национальном парке ЛовченЛокация: КукПлощадь …
Земельные участки
Сутоморе, Черногория
€ 270,000
Продаётся участок в Черногории с красивым видом на море. Площадь участка 3800, раздел…
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