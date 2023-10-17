Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Земельные участки
  3. Латвия
  4. Лиепая

Земельные участки в Лиепая, Латвия

2 объекта найдено
Земельные участки с подъездными путями в Лиепая, Латвия
Земельные участки с подъездными путями
Лиепая, Латвия
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€479,000
Земельные участки в Лиепая, Латвия
Земельные участки
Лиепая, Латвия
Предлагаем приобрести отличный земельный участок на улице Турайдас, рядом с улицей Йомас. Пл…
€490,000
Realting.com
Перейти