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Земельные участки в Лиепая, Латвия

2 объекта найдено
Земельные участки с подъездными путями в Лиепая, Латвия
Земельные участки с подъездными путями
Лиепая, Латвия
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€479,000
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Международное агентство недвижимости Habita
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Земельные участки в Лиепая, Латвия
Земельные участки
Лиепая, Латвия
Предлагаем приобрести отличный земельный участок на улице Турайдас, рядом с улицей Йомас. Пл…
€490,000
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Realting.com
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