Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Италия
  3. Лигурия
  4. Жилая
  5. Вилла
  6. Сад

Виллы с садом в Лигурии, Италия

Сан-Ремо
26
Бордигера
23
Империя
14
Алассио
10
Показать больше
Вилла Удалить
Очистить
1 объект найдено
Вилла 11 комнат в Camogli, Италия
Вилла 11 комнат
Camogli, Италия
Число комнат 11
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Количество этажей 3
Продается в Камогли - Эксклюзивная вилла с захватывающим видом на море в самом сердце парка …
$3,39 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Лигурии, Италия

с гаражом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти