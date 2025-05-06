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Виллы с видом на горы в Лигурии, Италия

Сан-Ремо
26
Бордигера
17
Империя
14
Алассио
8
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1 объект найдено
Вилла в Vallebona, Италия
Вилла
Vallebona, Италия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
Вилла в Лигурии расположена в красивом живописном месте, среди зеленых холмов, с фантастичес…
$733,504
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Параметры недвижимости в Лигурии, Италия

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