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Виллы с бассейном в Лигурии, Италия

Сан-Ремо
26
Бордигера
17
Империя
14
Алассио
8
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2 объекта найдено
Вилла в Portofino, Италия
Вилла
Portofino, Италия
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 350 м²
В живописном местечке Портофино, недалеко от кристально-чистого моря продается вилла класса …
$21,44 млн
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Вилла в Сан-Ремо, Италия
Вилла
Сан-Ремо, Италия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 347 м²
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$2,37 млн
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Параметры недвижимости в Лигурии, Италия

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