Жилой квартал Nouveau projet a ramat bet shemesh 3 4 5 pieces rez de jardin et penthouses

Новый проект в Рамат-Бет-Шемеш расположен между Иерусалимом и центром страны. Этот роскошный жилой проект, расположенный рядом с Ramat Bet Shemesh A, включает в себя 3-4-5 номеров и пентхаусов, с прекрасным видом на парк, расположенный в естественном лесу, недалеко от Матнаса и всех магазинов, загородного клуба и бассейна, а внизу зданий синагога. Клиентами будут в основном иностранные клиенты. Выпуск в конце октября 2026 года. 3 здания 8 этажей с квартирами от 3 до 5 комнат, наземным садом и пентхаусами. Всего 3 квартиры на этаж. 3 номера 83m2, терраса от 15m2 до 23m2, парковка и погреб - Цена: от 2.200.000 sh до 2.300.000 sh. 4 номера 103m2, терраса от 20 до 27m2, парковка и погреб - Цена: от 2.600.000 sh до 2.700.000 sh. 5 комнат 123m2, 2-й этаж, терраса 22m2, парковка и погреб - Цена: 3,000,000 sh. 5 комнат на первом этаже дуплекс 150m2, сад 175m2 - Цена: от 5,000,000 sh. Перед парком: 5 комнат 140m2 с 2 террасами 35m2 и 40m2 - Цена: 3.500.000 sh. Пентхаусы с видом на парк: 7 комнат 190м2, 8-е с террасой 65м2, 6 комнат 154м2, 9-е с террасой 25м2, 6 комнат 156м2, 6-е с террасой 45м2 (2 мастера и 4 туалета) - Цена: от 5 000 000 ш.