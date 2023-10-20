Жилой квартал Herzog 49 perle rare aux portes de rehavia

Новый на рынке! Продается исключительно на улице Херцог, 49, недалеко от очаровательного района Рехавия, напротив престижного района Найот, на будущей трамвайной дороге. В Tama 38 проект известной компании Yated, с дизайном прихожей и лифтов, предлагает полный доступ к квартире. Просторная квартира площадью 4 комнаты, площадью 97 м2, зарегистрированная на кадастр (Табу), с большой террасой площадью 12 м2. Квартира со вкусом отремонтирована, высококлассная кухня очень улучшена, 3 ориентации, абсолютная тишина по всей квартире, безопасная комната (Мамед), кондиционер, много парковочных мест на улице. Рядом с просторным Ботаническим садом и высоким спросом на шатуб Катамона Хайешана. Обратите внимание на серьезных и активных покупателей.