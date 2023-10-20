  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Ашдод
  4. Жилой квартал Bonne occasion

Жилой квартал Bonne occasion

Ашдод, Израиль
от
$705,375
;
10
Оставить заявку
ID: 33666
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Южный округ
  • Район
    Ashkelon Subdistrict
  • Город
    Ашдод

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
Français Français
Квартира 4 комнаты 115 м2 1-й этаж Улица Киннерет 1 балкон 1 парковка Немедленная доставка

Местонахождение на карте

Ашдод, Израиль
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Maison arabe
Иерусалим, Израиль
Цена по запросу
Жилой квартал Appartement tres spacieux a deux pas du kikar et de la plage
Нетания, Израиль
от
$752,400
Жилой квартал Exceptionnel
Ашкелон, Израиль
от
$554,895
Жилой квартал Bon emplacement
Раанана, Израиль
от
$968,715
Жилой квартал A louer tour white city appartement haut de gamme 4 piEces avec parking et terrasse
Тель-Авив, Израиль
от
$9,405
Вы просматриваете
Жилой квартал Bonne occasion
Ашдод, Израиль
от
$705,375
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Lumiere calme et convivialite a pisgat zeev jerusalem immobilier 026786595
Жилой квартал Lumiere calme et convivialite a pisgat zeev jerusalem immobilier 026786595
Жилой квартал Lumiere calme et convivialite a pisgat zeev jerusalem immobilier 026786595
Жилой квартал Lumiere calme et convivialite a pisgat zeev jerusalem immobilier 026786595
Жилой квартал Lumiere calme et convivialite a pisgat zeev jerusalem immobilier 026786595
Жилой квартал Lumiere calme et convivialite a pisgat zeev jerusalem immobilier 026786595
Иерусалим, Израиль
от
$1,03 млн
Продается - превосходная отремонтированная квартира из 5 номеров (105 м2 нетто) с красивой террасой 20 м2, на 2-м этаже благоустроенного здания, без лифта. Квартира отличается своей яркостью, спокойствием и идеальным распределением пространств: приятная гостиная, современная кухня, родительс…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Beau 2 pieces rue yeshua bin nun pres de basel avec projet tama
Жилой квартал Beau 2 pieces rue yeshua bin nun pres de basel avec projet tama
Жилой квартал Beau 2 pieces rue yeshua bin nun pres de basel avec projet tama
Жилой квартал Beau 2 pieces rue yeshua bin nun pres de basel avec projet tama
Жилой квартал Beau 2 pieces rue yeshua bin nun pres de basel avec projet tama
Показать все Жилой квартал Beau 2 pieces rue yeshua bin nun pres de basel avec projet tama
Жилой квартал Beau 2 pieces rue yeshua bin nun pres de basel avec projet tama
Тель-Авив, Израиль
от
$1,41 млн
Новые только для продажи! Расположение: 46 Yehoshua Улица Бена Нана Рядом с престижным Базельским комплексом В здании под реконструкцией (Тама 1) В настоящее время принадлежит Ohana Group. Красивая 2-комнатная квартира площадью 66 м2 будет доступна (3 возможных варианта) Первый этаж Ориента…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал 2 pieces 45m rue melchett emplacement ideal au centre de tel aviv
Жилой квартал 2 pieces 45m rue melchett emplacement ideal au centre de tel aviv
Жилой квартал 2 pieces 45m rue melchett emplacement ideal au centre de tel aviv
Жилой квартал 2 pieces 45m rue melchett emplacement ideal au centre de tel aviv
Жилой квартал 2 pieces 45m rue melchett emplacement ideal au centre de tel aviv
Показать все Жилой квартал 2 pieces 45m rue melchett emplacement ideal au centre de tel aviv
Жилой квартал 2 pieces 45m rue melchett emplacement ideal au centre de tel aviv
Тель-Авив, Израиль
от
$909,150
Для продажи - 2 номера с парковкой В самом сердце Тель-Авива, недалеко от Шейнкина и Шоука Хакармеля, вы найдете квартиру, идеально расположенную в здании. 45 м2 - 2 штуки 5-й этаж, тихо позади Мамак наверху Частная парковка Хранитель и спортзал. Запрашиваемая цена: 2 900 000 Редкая недв…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации