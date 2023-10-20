  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Иерусалим
  4. Жилой квартал Residence boutique dexception

Жилой квартал Residence boutique dexception

Иерусалим, Израиль
от
$1,43 млн
;
8
ID: 33922
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 24.02.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим

О комплексе

В районе Мекор Хаим недалеко от Баки всего в 2 минутах ходьбы от торгового центра Hadar. В нескольких минутах от тихого зеленого парка Месила, который ведет прямо к живописному Мошаве Германит У подножия всех супермаркетов и магазинов в Талпиоте. Просто в центре всякой необходимости. Потенциал для выигрышного будущего: проект расположен на маршруте нового трамвая (на улице Хапарса) позволит быстро и легко добраться до центра города. Строительство роскошного бутика девять застройщиков всего 9 этажей с красивыми лобби, лифтами Шаббат и подземной парковкой. Новая 4-комнатная квартира очень просторная 111 м2, яркость гарантирована на весь день с очень большой жилой площадью, идеально подходящей для приема, и отдельной кухней, плюс балкон площадью 11 м2 с открытым видом. Кухонный стенд признанного поставщика Gal, Mamad room, главная спальня с прикрепленной ванной комнатой, гостевая ванная комната Центральный кондиционер VRF приватный в каждом из помещений, напольное отопление с частным термостатом в каждом месте, система умного дома, просто самые престижные услуги. Квартира имеет частную парковку под землей и прилегающим погребом. Немедленный вход. У подножия франкоязычных общин и школы Пьера Кёнинга.

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль
Образование
Продуктовые магазины
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
