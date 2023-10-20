Жилой квартал Residence boutique dexception

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
В районе Мекор Хаим недалеко от Баки всего в 2 минутах ходьбы от торгового центра Hadar. В нескольких минутах от тихого зеленого парка Месила, который ведет прямо к живописному Мошаве Германит У подножия всех супермаркетов и магазинов в Талпиоте. Просто в центре всякой необходимости.
Потенциал для выигрышного будущего: проект расположен на маршруте нового трамвая (на улице Хапарса) позволит быстро и легко добраться до центра города.
Строительство роскошного бутика девять застройщиков всего 9 этажей с красивыми лобби, лифтами Шаббат и подземной парковкой.
Новая 4-комнатная квартира очень просторная 111 м2, яркость гарантирована на весь день с очень большой жилой площадью, идеально подходящей для приема, и отдельной кухней, плюс балкон площадью 11 м2 с открытым видом.
Кухонный стенд признанного поставщика Gal,
Mamad room, главная спальня с прикрепленной ванной комнатой, гостевая ванная комната
Центральный кондиционер VRF приватный в каждом из помещений, напольное отопление с частным термостатом в каждом месте, система умного дома, просто самые престижные услуги.
Квартира имеет частную парковку под землей и прилегающим погребом.
Немедленный вход.
У подножия франкоязычных общин и школы Пьера Кёнинга.
Местонахождение на карте
Иерусалим, Израиль
Образование
Продуктовые магазины
Досуг
