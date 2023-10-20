  1. Realting.com
Жилой квартал Superbe penthouse avec piscine dans un nouveau projet du vieux nord

Тель-Авив, Израиль
от
$3,20 млн
;
1
ID: 33430
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив

О комплексе

Великолепный пентхаус в самом сердце самого красивого проспекта Тель-Авива, Бульвар Нордау, на старом севере Качественный проект, подписанный исключительно Группой «РАЙК» 123 м2 жилой площади Редкая солнечная терраса площадью 23 м2 идеально подходит для посещения Частная терраса на крыше площадью 55 м2 с бассейном 4 идеально устроенных Частная парковка с роботом Северо-западная ориентация ** Доступность: август 2028** Никаких агентских сборов!!!

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
