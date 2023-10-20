Жилой квартал Superbe penthouse avec piscine dans un nouveau projet du vieux nord

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Великолепный пентхаус в самом сердце самого красивого проспекта Тель-Авива,
Бульвар Нордау, на старом севере
Качественный проект, подписанный исключительно Группой «РАЙК»
123 м2 жилой площади
Редкая солнечная терраса площадью 23 м2 идеально подходит для посещения
Частная терраса на крыше площадью 55 м2 с бассейном
4 идеально устроенных
Частная парковка с роботом
Северо-западная ориентация
** Доступность: август 2028**
Никаких агентских сборов!!!
Местонахождение на карте
Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг
Калькулятор ипотеки
Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Вернуть обратно