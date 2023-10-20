  1. Realting.com
Жилой квартал Residence boutique a mekor haim 4 pieces dexception avec terrasse amp prestations luxe

Иерусалим, Израиль
от
$2,916
;
6
ID: 33919
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 24.02.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим

О комплексе

В востребованном районе Мекор-Хаим, недалеко от Баки, в нескольких минутах от торгового центра Хадар, в нескольких минутах ходьбы от набережной парка ХаМесила и напротив магазинов и супермаркетов Талпиота. В новом бутик-здании с престижным лобби и лифтами Шаббат. Красивая новая и просторная 4-комнатная квартира площадью 111 м2, с террасой 11 м2. Настоящая жемчужина, предлагающая высококачественные услуги: Отдельная и полностью улучшенная кухня Сильная комната (Мамед) • Родительский люкс с частной ванной комнатой • дополнительная ванная комната • Наземное отопление • Индивидуальный кондиционер VRF в каждой комнате • Smart Home System • Частная подземная парковка • пещера Въезд в начале апреля

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль
Образование
Продуктовые магазины
Досуг

Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации