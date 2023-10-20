  1. Realting.com
  Израиль
  Раанана
  Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement haut standing permis de construire projet de qualite

Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement haut standing permis de construire projet de qualite

Раанана, Израиль
от
$1,77 млн
;
4
ID: 33620
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Центральный округ
  • Район
    Petah Tikva Subdistrict
  • Город
    Раанана

О комплексе

Раанана - район Неве Земер, Высокий уровень качества Новый проект в одном из самых востребованных районов Раананы! В элитном проекте 2 здания 5 и 7 этажей Апартаменты 6 номеров 156м2 + 12м2 террасный этаж 5, 2 парковки и 1 подвал : Проект действительного разрешения Банковская гарантия Планируемая доставка: начало 2028 года

Местонахождение на карте

Раанана, Израиль
Квартира 2 комнаты 40 м2 Расположен на 1-м этаже на улице Дизенгофф, недалеко от Жаботинского, в самом сердце Тель-Авива. Район предлагает полную городскую жизнь, сочетая магазины, кафе, рестораны и доступность. Недвижимость была спроектирована архитектором с оптимизированной планировкой и…
Редко: Резиденция «Димри» в городе, в Ашдоде, квартира 5 номеров с парковкой, кондиционером. Два лифта, один из которых шабат
