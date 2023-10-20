Жилой квартал Vos bureaux prets a accueillir votre activite a givat shaul jerusalem immobilier 026786595

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Откройте для себя 3 офиса в очень хорошем состоянии, расположенные в популярном здании Бейт-Ха-Шнав, 12 Бейт-Ха-Дфус-стрит, на 3-м этаже с лифтом.
Функциональное и приятное пространство, включая кухоньку, туалетную зону, красивую яркость и тихую атмосферу, способствующую продуктивности.
Идеально подходит для профессионалов, медицинской практики, бухгалтеров, консультантов или небольших структур, ищущих профессиональное пространство под ключ.
???? Аренда: 8500 / месяцев
???? Доступно немедленно
????? Рядом с магазинами, кафе и ресторанами в Гиват Шаул.
Отличная возможность в динамичном и стратегическом районе Иерусалима.
Иерусалим, Израиль
