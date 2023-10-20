Жилой квартал Nouveau programme a ashdod dans le nouveau quartier shimon peres conditions de paiements hyper attractives

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Мы рады представить вашу будущую квартиру, расположенную в новом районе Шимон Перес в Ашдоде.
Специальные предложения и условия оплаты:
4 комнатные апартаменты Площадь: 122 м2 жилой площади + 14 м2 террасы Цена от 3 140 000
Апартаменты 5 комнат Поверхность: жилая площадь 131 м2 + 14 м2 террасы Цена от 3 400 000
Условия оплаты:
7 % на подпись
8% в начале работы
85% при доставке
Без индексации!
Цена установлена сегодня на доставку через 5 лет!
Технические характеристики – апартаменты от 4 до 5 комнат
Строительство:
Зеленое строительство по 5281
Натуральный каменный фасад или Порчелланоса
Производительность тепловой и акустической изоляции
Высокая высота потолка в общих зонах
Интеллектуальный лифт с дизайном освещения
Видеоинтерком с цветным экраном
Просторный входной зал, техническая комната и велосипедная комната
Предварительная установка воздуховодного кондиционирования
Бронированная дверь при входе, высокотехнологичные внутренние двери
Интеллектуальная электрическая система
Частное пространство для хранения для каждой единицы
Интерьер квартир:
Современная и светлая архитектура
Плитка высокого класса Porcellanosa (100x100 / 80x80 см)
Просторный балкон с дизайном стеклянных перил
Подготовка к джакузи и открытой кухне на балконе (в зависимости от модели)
Телевизор и розетки RJ45 во всех номерах
Электрические жалюзи с конструктивными переключателями
Предварительно установленный воздуховодный кондиционер
3x25A трехфазное электричество
Ванные комнаты и санитарные сооружения:
Современная плитка во всех частях воды
Висячая мебель + зеркало в родительском люксе
Двойная раковина в детской ванной комнате (в зависимости от квартиры)
WC подвешен во всех ванных комнатах
Аэраторы установлены в каждой ванной комнате
Кухня:
Высококачественная кухня с центральным островом
Встроенная раковина с дизайнерским краном
Место для посудомоечной машины, духовки и двойного холодильника
Кварцевая или гранитная столешница
Большое хранилище
Подготовка к электрической зарядной станции для автомобиля
Ашдод - это расширяющийся город с высоким потенциалом развития.
Шимон Перес будет включать:
Около 3600 новых единиц жилья
Динамические коммерческие зоны
Современные государственные учреждения
Большие зеленые насаждения для оптимального качества жизни
Это позволит создать новые рабочие места и удовлетворить растущий спрос на жилье.
Стратегическое расположение: Рядом с университетским кампусом, парком высоких технологий и станцией этот проект недвижимости предлагает современную, динамичную и связанную среду обитания.
Местонахождение на карте
Ашдод, Израиль
