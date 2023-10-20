  1. Realting.com
  4. Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme haut standing magnifique neuf permis de construire projet de qualite

Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme haut standing magnifique neuf permis de construire projet de qualite

Рамат-Ган, Израиль
от
$1,04 млн
;
8
ID: 32808
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 03.11.2025

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Рамат-Ган

Местонахождение на карте

Рамат-Ган, Израиль
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Финансы
Досуг

