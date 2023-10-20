Жилой квартал Le seul et unique espace de vie le plus proche du mur occidental et du centre du monde juif

Это уникальное место, расположенное на Западной Уолл-Сквер в самом сердце еврейского квартала Иерусалима, представляет собой, спустя 2500 лет!, исключительную возможность для недвижимости с глубоким историческим и религиозным значением. Его непревзойденная близость к Западной Уолл-Сквер, всего в нескольких метрах, предлагает четкий и прямой вид на одно из самых священных мест в мире, что делает его действительно уникальным предложением. Умный дизайн резиденции идеально интегрирует культовый вид на Западную стену в жилое пространство с прямым выходом на террасу, которая подчеркивает захватывающий вид. Кроме того, в собственности представлены сказочные стеклянные произведения искусства известного художника Ронена Канделя, добавляя уникальное и художественное прикосновение к пространству. Жилая площадь около 220 квадратных метров на одном уровне дополняется террасой площадью 26 квадратных метров, предназначенной для использования в «Сукке». Ухоженный интерьер включает в себя большую гостиную, кошерную кухню, разделенную островом, оборудованную двумя раковинами, двумя посудомоечными машинами и двумя измельчителями отходов, столовую, роскошный мастер-люкс со встроенными шкафами и гардеробной и ванной комнатой спа-типа, просторную офисную зону дома, две дополнительные спальни, две дополнительные ванные комнаты и отдельную прачечную. Планировка квартиры тщательно разработана, предлагая полную конфиденциальность как для основного люкса, так и для дополнительных комнат. Построенное в 1973 году под руководством Моше Сафди, удостоенного наград израильско-канадского архитектора, само здание имеет историческое значение и сыграло центральную роль в развитии еврейского квартала, сохраняя при этом его вечный шарм. Дополнительные подробности: - Система кондиционирования воздуха - Аудиосистема Пользовательская мебель - Прокуратура - Двойное остекление Часы Шаббата - Пространство для мытья рук (Netilat Yadayim) - Хранение В дополнение к своему непревзойденному расположению и несравненным видам, это свойство предлагает уникальную возможность владеть собственностью, которая глубоко связана с богатой историей и духовностью. Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения более подробной информации.