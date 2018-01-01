Программы иммиграции в Польше

Польша

Срок получения: от 5 месяцев

от €2,500

Выбирая для жизни и бизнес-деятельности Польшу, необходимо определиться и с формой ведения предпринимательства. В любой стране есть свои законодательные нюансы, сложности, налоговые и социальные отчисления. Разбираться во всем этом бизнесмен должен сам, или будет вынужд

Иммиграционный консультант: SCB MIAMI INTERNATIONAL