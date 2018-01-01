Программы иммиграции в Польше

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Репатриация в Польше
Гражданство
Польша Польша
Репатриация в Польше
Срок получения: от 8 месяцев
от
€2,000
Репатриация предполагает под собой возвращение на родину лиц польского происхождения, и является одним из способов приобретения польского гражданства. Такое право имеют лишь лица, не имеющие польского гражданства и желающие переселиться в Польшу на постоянное местож
Иммиграционный консультант:
SCB MIAMI INTERNATIONAL
Бизнес-инкубатор в Польше
ВНЖ
Польша Польша
Бизнес-инкубатор в Польше
Срок получения: от 5 месяцев
от
€2,500
Выбирая для жизни и бизнес-деятельности Польшу, необходимо определиться и с формой ведения предпринимательства. В любой стране есть свои законодательные нюансы, сложности, налоговые и социальные отчисления. Разбираться во всем этом бизнесмен должен сам, или будет вынужд
Иммиграционный консультант:
SCB MIAMI INTERNATIONAL
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