Программы иммиграции в Польше

Репатриация предполагает под собой возвращение на родину лиц польского происхождения, и является одним из способов приобретения польского гражданства. Такое право имеют лишь лица, не имеющие польского гражданства и желающие переселиться в Польшу на постоянное местож
Выбирая для жизни и бизнес-деятельности Польшу, необходимо определиться и с формой ведения предпринимательства. В любой стране есть свои законодательные нюансы, сложности, налоговые и социальные отчисления. Разбираться во всем этом бизнесмен должен сам, или будет вынужд