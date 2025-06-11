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Коттеджи с видом на море в периферийной единице Закинтос, Греция

Zakynthos Municipality
6
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2 объекта найдено
Коттедж 6 комнат в Альканас, Греция
Коттедж 6 комнат
Альканас, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м на острове Закинф. Первый этаж состоит из Втор…
$479,686
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Агентство
Grekodom Development
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Коттедж 6 комнат в Zakynthos Municipality, Греция
Коттедж 6 комнат
Zakynthos Municipality, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 118 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 118 кв.м на острове Закинф. Цокольный этаж состоит из о…
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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Параметры недвижимости в периферийной единице Закинтос, Греция

с видом на горы
Недорогая
Элитная
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