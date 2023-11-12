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Земельные участки в Zagora - Mouresi Municipality, Греция

8 объектов найдено
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Tsangarada, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Tsangarada, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 4020 кв.м. в Волосе-Пилио. Имеет вид на море
€110,000
Земельные участки в Ksorychti, Греция
Земельные участки
Ksorychti, Греция
Площадь 5 700 м²
Property Code. 1330 - Plot Zagora FOR SALE. Size: 5700 sq.m, Price240.000 € The plot is be…
€240,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Makryrrachi, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Makryrrachi, Греция
Комнаты 1
Площадь 2 500 м²
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 2500 кв.м. в Волосе-Пилио. На территории подведена вода…
€80,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Ksorychti, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Ksorychti, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 6831 кв.м. в Волосе-Пилио. На территории подведена вода…
€800,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Makryrrachi, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Makryrrachi, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 5000 кв.м. в Волосе-Пилио. На территории подведена вода…
€75,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Муресион, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Муресион, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 851 кв.м. в Волосе-Пилио. На территории подведена вода,…
€70,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Tsangarada, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Tsangarada, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 7500 кв.м. в Волосе-Пилио. На территории строение, подв…
€350,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Makryrrachi, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Makryrrachi, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 43000 кв.м. в Волосе-Пилио. На территории подведена вод…
€1,53 млн
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