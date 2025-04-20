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Жильё в Xanthi Municipal Unit, Греция

3 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Xanthi Municipality, Греция
Квартира 3 комнаты
Xanthi Municipality, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 88 кв.м в Ксанти. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
$201,159
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Агентство
Grekodom Development
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Коттедж 7 комнат в Xanthi Municipality, Греция
Коттедж 7 комнат
Xanthi Municipality, Греция
Число комнат 7
Площадь 292 м²
Количество этажей 1
Продаётся здание в историческом центре города Ксанти, построено 1882ом году.В доме два этажа…
$1,12 млн
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Дом 3 комнаты в Лефки, Греция
Дом 3 комнаты
Лефки, Греция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 245 м²
Этаж 2
Ксанти, Лефки: Роскошный отдельно стоящий дом 245 кв.м. в 12000 кв.м. участок, с гранулами ц…
$199,092
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Параметры недвижимости в Xanthi Municipal Unit, Греция

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