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Таунхаусы у моря в Верии, Греция

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4 объекта найдено
Таунхаус в Trilofo, Греция
Таунхаус
Trilofo, Греция
Количество спален 3
Площадь 200 м²
Продается таунхаус площадью 200 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
$472,283
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Таунхаус в Trilofo, Греция
Таунхаус
Trilofo, Греция
Количество спален 4
Площадь 250 м²
Продается таунхаус площадью 250 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Цокольны…
$590,354
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Агентство
Grekodom Development
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Таунхаус в Trilofo, Греция
Таунхаус
Trilofo, Греция
Количество спален 3
Площадь 156 м²
Продается таунхаус площадью 156 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 2 у…
$236,142
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Billion Dollar BeautiesBillion Dollar Beauties
Таунхаус в Trilofo, Греция
Таунхаус
Trilofo, Греция
Количество спален 3
Площадь 146 м²
Продается таунхаус площадью 146 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 2 у…
$236,142
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
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Параметры недвижимости в Верии, Греция

с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная
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