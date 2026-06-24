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Квартиры у моря в Верии, Греция

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трехкомнатные
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6 объектов найдено
Квартира 3 спальни в Trilofo, Греция
Квартира 3 спальни
Trilofo, Греция
Количество спален 3
Площадь 120 м²
Продается квартира площадью 120 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на вт…
$306,984
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Grekodom Development
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Квартира 3 спальни в Trilofo, Греция
Квартира 3 спальни
Trilofo, Греция
Количество спален 3
Площадь 120 м²
Продается дуплекс площадью 120 кв.м в пригороде города Салоники. Дуплекс расположен на 3 уро…
$312,888
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Grekodom Development
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Квартира 4 спальни в Trilofo, Греция
Квартира 4 спальни
Trilofo, Греция
Количество спален 4
Площадь 235 м²
Продается квартира площадью 235 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на пе…
$354,213
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Grekodom Development
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Billion Dollar BeautiesBillion Dollar Beauties
Квартира 3 спальни в Trilofo, Греция
Квартира 3 спальни
Trilofo, Греция
Количество спален 3
Площадь 120 м²
Продается квартира площадью 120 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на вт…
$306,984
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Агентство
Grekodom Development
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Квартира 2 спальни в Trilofo, Греция
Квартира 2 спальни
Trilofo, Греция
Количество спален 2
Площадь 120 м²
Продается квартира площадью 120 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на вт…
$283,370
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Квартира 2 спальни в Trilofo, Греция
Квартира 2 спальни
Trilofo, Греция
Количество спален 2
Площадь 120 м²
Продается квартира площадью 120 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на вт…
$283,370
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
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Параметры недвижимости в Верии, Греция

с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная
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