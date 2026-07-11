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Дома с гаражом в Tylissos Municipal Unit, Греция

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виллы
6
1 объект найдено
Вилла 4 комнаты в Municipality of Malevizi, Греция
Вилла 4 комнаты
Municipality of Malevizi, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 131 м²
Количество этажей 3
Роскошная каменная вилла на Крите с панорамными видами Стоимость: 340 000 € Уникальная…
$388,968
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Параметры недвижимости в Tylissos Municipal Unit, Греция

с садом
с террасой
с видом на горы
Недорогая
Элитная
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