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Дома с террасой в Tylissos Municipal Unit, Греция

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виллы
6
1 объект найдено
Вилла 4 комнаты в Municipality of Malevizi, Греция
Вилла 4 комнаты
Municipality of Malevizi, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 144 м²
Количество этажей 4
Четырехэтажная каменная вилла на Крите с приватным двором Стоимость: 300 000 € Уникаль…
$341,293
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Параметры недвижимости в Tylissos Municipal Unit, Греция

с садом
с видом на горы
Недорогая
Элитная
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