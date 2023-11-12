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Коммерческая недвижимость в периферия Фессалия, Греция

Municipality of Larissa
47
Лариса
47
Лептокарья
32
Литохоро
8
Волос
5
57 объектов найдено
Отель 30 комнат с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Лептокарья, Греция
Отель 30 комнат с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Лептокарья, Греция
Комнаты 30
Площадь 800 м²
Количество этажей 5
Продается отель площадью 800 кв.м на Олимпийской Ривьере. Из окон открывается великолепный в…
€1,70 млн
Отель 36 комнат с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии в Лептокарья, Греция
Отель 36 комнат с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Лептокарья, Греция
Комнаты 36
Площадь 2 700 м²
Количество этажей 4
Продается отель площадью 2700 кв.м на Олимпийской Ривьере. Из окон открывается великолепный …
€3,50 млн
Коммерческая 5 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Лептокарья, Греция
Коммерческая 5 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Лептокарья, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 180 кв.м на Олимпийской Ривьере. Из окон открывается вид на море, …
€210,000
Коммерческая 2 комнаты с furnishings в Лептокарья, Греция
Коммерческая 2 комнаты с furnishings
Лептокарья, Греция
Комнаты 2
Площадь 67 м²
Количество этажей 2
Продается бизнес площадью 67 кв.м на Олимпийской Ривьере. Недвижимость продается с мебелью
€130,000
Отель 50 комнат с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Лептокарья, Греция
Отель 50 комнат с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Лептокарья, Греция
Комнаты 50
Площадь 1 630 м²
Количество этажей 4
Продается гостиница в туристическом поселке Олимпийской Ривьеры. Гостиница располагает 50 но…
€2,20 млн
Отель 23 комнаты с бассейном, с видом на горы, с furnishings в Лептокарья, Греция
Отель 23 комнаты с бассейном, с видом на горы, с furnishings
Лептокарья, Греция
Комнаты 23
Площадь 900 м²
Количество этажей 3
Продается трехэтажная гостиница площадью 900 кв.м. в курортном поселке Олимпийской Ривьеры. …
€800,000
Отель 7 спален в Скиатос, Греция
Отель 7 спален
Скиатос, Греция
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 183 м²
Код недвижимости: 1472 - ПРОДАЕТСЯ 7 Пространства, Отель общей площадью 183 кв.м, уровни 2 S…
€790,000
Магазин в Municipality of Larissa, Греция
Магазин
Municipality of Larissa, Греция
Retail store in a business complex with a total surface of 157.03 sq.m.It comprises of an 80…
€65,000
Коммерческая в Трикала, Греция
Коммерческая
Трикала, Греция
Two-storey commercial building with a total surface of 688.32 sq.m.It consists of a 224.30 s…
€610,000
Отель 41 комната с furnishings в Лептокарья, Греция
Отель 41 комната с furnishings
Лептокарья, Греция
Комнаты 41
Площадь 1 650 м²
Количество этажей 3
Продается гостиница площадью 1650 кв.м в регионе Пиерия. Трехэтажная гостиница вмещает 41 но…
€2,20 млн
Отель 28 комнат с furnishings в Лептокарья, Греция
Отель 28 комнат с furnishings
Лептокарья, Греция
Комнаты 28
Площадь 765 м²
Количество этажей 3
Предлагается на продажу гостиница площадью 750 кв.м в регионе Пиерия. Гостиница находится в …
€1,60 млн
Коммерческая 1 комната с furnishings в Лептокарья, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Лептокарья, Греция
Комнаты 1
Площадь 320 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес на первой береговой линии в Олимпийской ривьере. Бизнес представляет собой …
€1,25 млн
Коммерческая 1 комната с furnishings в Литохоро, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Литохоро, Греция
Комнаты 1
Площадь 11 000 м²
Количество этажей 1
Продается здание под бизнес у самой кромки моря Олимпийской ривьеры. Первый этаж здания функ…
€2,40 млн
Отель 1 комната с furnishings в Лептокарья, Греция
Отель 1 комната с furnishings
Лептокарья, Греция
Комнаты 1
Площадь 1 920 м²
Количество этажей 3
Продается гостиница общей площадью 1920 кв.м. на окраине курортного городка популярного свои…
€700,000
Отель 33 комнаты с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Anilio, Греция
Отель 33 комнаты с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Anilio, Греция
Комнаты 33
Площадь 900 м²
Количество этажей 3
Трехзвездочный гостиничный комплекс находится в живопистном месте на Востоке Пилиона. Развит…
€3,80 млн
Коммерческая 1 комната с видом на море, с furnishings в Лептокарья, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на море, с furnishings
Лептокарья, Греция
Комнаты 1
Площадь 260 м²
Количество этажей 1
Продается помещение площадью 300 кв.м. в популярном курортном городке Пиерии. Помещение нахо…
€600,000
Коммерческая 1 комната с furnishings в Лептокарья, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Лептокарья, Греция
Комнаты 1
Площадь 62 м²
Количество этажей 1
Магазин на набережной курортного городка Катерини площадью 62 кв.м. Магазин состоит из едино…
€165,000
Коммерческая 1 комната с furnishings в Лептокарья, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Лептокарья, Греция
Комнаты 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продается помещение под бизнес площадью 100 кв.м. в курортном поселке Олимпийской Ривьеры. П…
€145,000
Коммерческая 1 комната с furnishings в Литохоро, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Литохоро, Греция
Комнаты 1
Площадь 500 м²
Количество этажей 1
Продается комплекс таунхаусов располагающийся в райском уголке Пиерии, у подножья легендарно…
€850,000
Отель 1 комната с furnishings в Portaria, Греция
Отель 1 комната с furnishings
Portaria, Греция
Комнаты 1
Площадь 830 м²
Количество этажей 1
Продается четырехзвездочная гостиница в поселке Портарья, Пилио. Гостиница расположена в цен…
€1,30 млн
Отель 1 комната с видом на горы, с furnishings в Лептокарья, Греция
Отель 1 комната с видом на горы, с furnishings
Лептокарья, Греция
Комнаты 1
Площадь 1 286 м²
Количество этажей 1
Продается гостиница в курортном поселке Пиерии. Отель был построен в 2016 году и состоит из …
€1,95 млн
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Nea Mesagkala, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Nea Mesagkala, Греция
Комнаты 1
Площадь 260 м²
Количество этажей 1
Продается действующий бизнес, состоящий из ресторана и кафетерии на первом уровне, и 4 апарт…
€390,000
Отель 1 комната с furnishings в Лептокарья, Греция
Отель 1 комната с furnishings
Лептокарья, Греция
Комнаты 1
Площадь 1 300 м²
Количество этажей 1
Продается гостиница в популярном курорте Олимпийской Ривьеры. Пятиэтажная гостиница располаг…
€2,10 млн
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на город, с furnishings в Ano Volos, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на город, с furnishings
Ano Volos, Греция
Комнаты 1
Площадь 612 м²
Количество этажей 1
Продается помещение площадью 612 кв.м. всего в 50 метрах от прекрасного песчаного пляжа.Поме…
€1,10 млн
Коммерческая 1 комната с furnishings в Лептокарья, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Лептокарья, Греция
Комнаты 1
Площадь 275 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес ресторан, кафе-бар расположенный в туристическом районе Олимпийской Ривьеры…
€380,000
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Kokkino Nero, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Kokkino Nero, Греция
Комнаты 1
Площадь 850 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 850 кв.м в северной Греции. Из окон открывается великолепный вид н…
€1,50 млн
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Karitsa, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Karitsa, Греция
Комнаты 1
Площадь 240 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 240 кв.м в северной Греции. Из окон открывается великолепный вид н…
€300,000
Коммерческая 1 комната с furnishings в Лептокарья, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Лептокарья, Греция
Комнаты 1
Площадь 470 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 470 кв.м на Олимпийской Ривьере. Недвижимость продается с мебелью.…
€650,000
Коммерческая 1 комната с видом на горы, с furnishings в Пили, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на горы, с furnishings
Пили, Греция
Комнаты 1
Площадь 2 000 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 2000 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается великолепный в…
€1,65 млн
Коммерческая 1 комната с furnishings в Литохоро, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Литохоро, Греция
Комнаты 1
Площадь 53 м²
Количество этажей 1
Продается торговое помещение площадью 53 кв.м. в центре живописного курортного поселка Литох…
€100,000

Типы недвижимости в периферия Фессалия

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