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Отели в периферии Фессалия, Греция

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6 объектов найдено
Отель 864 м² в Кала Нера, Греция
Отель 864 м²
Кала Нера, Греция
Площадь 864 м²
Продается гостиница расположенная в туристическом поселке региона Пелион. Трехэтажная гостин…
$1,02 млн
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Grekodom Development
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Отель 830 м² в Макриница, Греция
Отель 830 м²
Макриница, Греция
Площадь 830 м²
Продается четырехзвездочная гостиница в поселке Портарья, Пилио. Гостиница расположена в цен…
$1,53 млн
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Grekodom Development
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Отель 1 960 м² в Agios Dimitrios, Греция
Отель 1 960 м²
Agios Dimitrios, Греция
Площадь 1 960 м²
Код собственности: HPS4926 - Отель для продажи в Afetes Agios Dimitrios за €1.600.000. Этот …
$1,84 млн
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Отель 900 м² в периферия Фессалия, Греция
Отель 900 м²
периферия Фессалия, Греция
Площадь 900 м²
Трехзвездочный гостиничный комплекс находится в живопистном месте на Востоке Пилиона. Развит…
$4,49 млн
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Grekodom Development
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Отель 1 600 м² в Palaiopyrgos, Греция
Отель 1 600 м²
Palaiopyrgos, Греция
Площадь 1 600 м²
Предлагается на продажу отель площадью 1600 кв.м, состоящий из 24 номеров в курортном поселк…
$2,13 млн
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Grekodom Development
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Уникальная возможность: бутик-отель (off-market) в Загора, Греция
Уникальная возможность: бутик-отель (off-market)
Загора, Греция
Число комнат 19
Площадь 2 000 м²
Количество этажей 3
С радостью представляю один из самых особенных объектов в нашем портфеле — бутик-отель , дос…
$2,48 млн
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