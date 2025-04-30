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Квартиры с видом на горы в Thessaloniki Municipal Unit, Греция

Салоники
119
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3 объекта найдено
Квартира 4 комнаты в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Thessaloniki, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
Этаж 4/1
Продается квартира площадью 82 кв.м в Салониках. Квартира расположена на пятом этаже и состо…
$73,062
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Агентство
Grekodom Development
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Квартира 2 комнаты в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 2 комнаты
Municipality of Thessaloniki, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Этаж 6/1
Продается квартира площадью 160 кв.м в Салониках. Квартира расположена на седьмом этаже и со…
$469,684
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Квартира 3 комнаты в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Thessaloniki, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Количество этажей 4
Продается дуплекс площадью 85 кв.м в Салониках. Дуплекс расположен на 2 уровнях. Первый этаж…
$191,133
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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Типы недвижимости в Thessaloniki Municipal Unit

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