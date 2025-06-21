Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Thermi
  4. Жилая
  5. Вилла
  6. Бассейн

Виллы с бассейном в Thermi, Греция

Вилла Удалить
Очистить
5 объектов найдено
Вилла 8 комнат в Thermi, Греция
Вилла 8 комнат
Thermi, Греция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 600 м²
Количество этажей 1
Продается 5-этажная вилла площадью 600 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…
$3,23 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Вилла 5 комнат в Thermi, Греция
Вилла 5 комнат
Thermi, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 450 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажная вилла площадью 450 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…
$1,15 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Вилла 5 комнат в Thermi, Греция
Вилла 5 комнат
Thermi, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 240 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
$746,999
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Вилла 6 комнат в Thermi, Греция
Вилла 6 комнат
Thermi, Греция
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Этаж 1/4
Продается 3-этажная вилла площадью 300 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительс…
$2,07 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Вилла 6 комнат в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Вилла 6 комнат
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Число комнат 6
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 785 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажная вилла площадью 785 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…
$3,34 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Thermi, Греция

с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти